＜ショック！＞「パパの方がいい」と何度も言われて傷ついた！子育てで心が折れたときの考え方は…
子どもに「パパの方がいい」と言われて、思わず心が折れそうになった経験はありませんか？ 相手はまだ幼いとわかっていても、繰り返される言葉に傷ついてしまうこともあるでしょう。今回は、そんな悩みに寄せられた、ママたちの声を紹介します。
『子どもにパパの方がいいって言われたとき、どう返している？ まだ幼児なのだけれど、パパの方が一緒にゲームやってくれるし、YouTube見せてくれるから、ママが仕事行ってと言われた』
『体調も悪いし、何回も言われてさすがに悲しくなった』
幼児の言葉だと頭では理解していても、気持ちが追いつかない瞬間はあるのでしょう。
パパっ子「うちも同じ」と共感の声
まず見られたのは、同じ経験をしている共感の声でした。パパっ子は少なくないようです。
『子どもの世話は私で、旦那は子どもと遊ぶのがメイン。ずっと「パパがいい！」って言われ続けると、私ってなんなんだろうって心が折れる。朝からギャン泣きでパパを求められると、本当に疲れる』
日々の育児を担っているのは自分なのに、子どもが求めるのは「楽しいことをしてくれる存在」。そのギャップに苦しさを感じるママがいるようです。
「パパ」ではなく「楽しいこと」が理由？
子どもの「パパがいい」という言葉の背景について、こんな意見もありました。
『それ、パパがいいというより、ゲームやYouTubeがいいのではない？』
『単純に、好きなことをさせてくれる人がいいだけだと思う』
子どもにとっては、誰といるかよりも何ができるかが重要な場合もあるでしょう。投稿者さんも、「パパといるとゲームやYouTubeだから、それが楽しいのかも」と感じている様子です。しかし頭で理解できても、「悲しい」と気持ちが追いつかないのが本音でしょう。
傷ついたときの向き合い方
では、実際にどう返すのがよいのでしょうか。ママたちからはさまざまな工夫が寄せられました。
『「パパと遊ぶの楽しいよね。でもママも一緒にいたいな」と軽く伝えて、あまり深く受け止めすぎないようにする』
子どもの言葉を否定せず、自分の気持ちもやわらかく伝える方法です。一方で、はっきりと伝えるべきという意見もありました。
『「ママはお仕事もあるし、お家のこともしなくてはいけない。今しか一緒にいられないんだよ」と結論まで言わないと伝わらない』
子どもは大人のように察することが難しいため、繰り返し言葉にすることが大切とのこと。また、自分自身を労わる見方もありました。
『心に余裕がないのは、それだけ頑張っている証拠。自分を褒めながら乗り切るしかないよね』
将来、子どもが大きくなったとき「そんなこともあったな……」と思い出すかもしれません。子どもへの対応だけでなく、ママ自身の心を守ることも重要なのでしょう。
夫婦での役割の見なおしも
なかには、家庭内の役割分担に目を向ける声もありました。
『負担が偏っているなら、役割分担を見なおした方がいい』
投稿者さん自身も、自分の負担が大きいと感じている様子です。少しの我慢も積み重なれば不満や疲れとして表れてしまうのでしょう。子どもの言葉に傷ついたときこそ、夫婦で育児や家事の分担を話し合うタイミングなのかもしれません。
『パパをおだてて任せるようにしたら、できることが増えてラクになった』
『「パパがいいって！」ってそのまま丸投げ。自分は休むようにしている』
こちらの旦那さんは、ニコニコ子どもとお出かけして、お土産にスイーツまで買ってきてくれるそう。パパっ子の状況を、あえて前向きに活用していますね。結果的に旦那さんの育児参加が進み、自分の余裕につながったママもいました。
「パパがいい」はママへの愛情があるからこそ
「パパがいい」と言えるのは、ママの存在があるからこそかもしれません。ママはどんなときも受け止めてくれるとわかっているからこそ、子どもは自由に気持ちを表現できるのではないでしょうか。ママとして積み重ねている日々は、目に見えにくくても確実に子どもに届いているでしょう。ムリに強くなろうとせず、ときにはお子さんに「ママをギュウして」と甘えてもいいかもしれませんよ。
編集・あいぼん イラスト・あい