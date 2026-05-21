東日本大震災での福島第一原発の事故を受け、「浜岡原発」が停止してから15年。中部電力は再稼働を目指して安全対策を進めてきましたが、その中で発覚したのが、想定される地震を小さく見積もったデータ不正問題です。信頼性を根底から揺るがす不正はなぜ起きたのでしょうか。今回、元社員の男性からその背景や組織の実態を聞くことができました。4月、取材班が訪ねたのは…。（記者）「静岡第一テレビの西尾と申します。よ