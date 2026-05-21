オハイオ州のロックバンドSoftspokenが「Softspoken Japan Tour 2026」の開催で約2年ぶりに来日することが決定した。ツアーはAKABANE ReNY alpha 7th Anniversary「Alpha Dope FEST.」への出演を含む東名阪での全4公演が決定。今回のツアーではバンドが初めてリリースした「Shorelines」から10年が経ち、セレブレーションイヤーでもあるため、10年を振り返られる新旧の楽曲が織り交ぜられたセットリストが組まれる予定。通常チケッ