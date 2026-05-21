ガソリン価格を1リットルあたり170円程度に抑える政府の補助金をめぐり、自民党の小林政調会長が縮小すべきとの認識を示しました。ガソリン価格を抑える政府の補助金をめぐっては、高市総理がきのう（20日）、中東情勢や基金残高を見ながら「適切に対応していく」と述べて、見直しに含みを持たせていました。自民党小林鷹之 政調会長「今のこの措置、支援策というのはあくまで激変緩和策でありまして、これからもずっと支援