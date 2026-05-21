千葉市の民間保育園で、保育士が園児を突き飛ばしその様子の動画をSNSに投稿していたなどとして、市が来週にも特別指導監査を行うことがわかりました。問題となっている動画は、千葉市の民間保育園で女性保育士が園児を後ろから突き飛ばして転倒させているものです。市によりますと、動画は去年10月に卒園アルバムを作るために園のタブレットで撮影され、女性保育士が自身のアカウントのSNSに投稿したということです。子どもにけが