昨年末に乳がんと診断され、その後手術を受けて活動を再開した歌手の石原詢子さんが5月20日、自身のインスタグラムを更新。抗がん剤治療について報告しました。 【写真を見る】【 がん闘病 】石原詢子「好中球が下がったままで抗がん剤投与を行うことが出来る数値ではなかったため、今日は抗がん剤投与が出来ませんでした」「ただいま病院です」と、受診後に投稿した石原さんは「今回は好中球が下がったままで抗がん剤投与