歌手でタレントの渡辺美奈代が19日、オフィシャルブログを更新。夫で実業家の“もやしくん”こと矢島昌樹氏との仲睦まじい“夫婦ショット”を公開し、ファンから反響を呼んでいる。 渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があ