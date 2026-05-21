渡辺美奈代、綺麗な夕日バックに夫とのラブラブ夫婦ショット公開
歌手でタレントの渡辺美奈代が19日、オフィシャルブログを更新。夫で実業家の“もやしくん”こと矢島昌樹氏との仲睦まじい“夫婦ショット”を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、「夫婦ショット」と題してブログを更新した渡辺は、「綺麗な夕日の前で」とつづり、夕焼けに染まり始めた空と水辺の景色やお台場のレインボーブリッジをバックに並んで同じポーズを決める渡辺夫妻のラブラブショットを公開。柔らかな笑顔で白のロゴTシャツにブラックジャケットを合わせた大人カジュアルコーデの渡辺と、白Tシャツ姿で初夏らしい姿の夫の仲の良さが伝わる微笑ましいショットとなっている。
この投稿にファンからは、「素敵すぎるショット」「夕日をバックに素敵」「最高に素敵で…お綺麗」「いつも、ラブラブな 美奈代ちゃんともやしく」などの声が寄せられている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この投稿にファンからは、「素敵すぎるショット」「夕日をバックに素敵」「最高に素敵で…お綺麗」「いつも、ラブラブな 美奈代ちゃんともやしく」などの声が寄せられている。