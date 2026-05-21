アメリカメディアは、カタールなどの仲介国が、アメリカとイランの戦争終結に向けた新たな和平案をめぐる調整を進めていると報じました。アメリカのニュースサイト・アクシオスは20日、複数の関係者の話として、難航するアメリカとイランの和平協議をめぐり、カタールやパキスタンなどが、双方の隔たりを埋めるための調整を続けていると伝えました。調整が進められている和平案では、アメリカとイランが戦闘終結に向けた意思を示す