兵庫・たつの市の住宅で、親子2人が血を流して死亡しているのが見つかった事件で、家の中に現金の入った財布が残されていたことが分かった。19日、たつの市の住宅で、田中澄惠さん（74）と次女の千尋さん（52）が血を流して死亡しているのが見つかった。2人とも首や上半身に複数の刺し傷があり、澄惠さんにより多くの傷があったという。21日午前9時半ごろ、捜査車両が田中さんの家の前に入っていった。警察は連日、現場周辺の検証