中国の習近平国家主席が早ければ来週にも北朝鮮を訪れる可能性があると韓国メディアが報じました。韓国の聯合ニュースは20日、韓国政府高官の話として「習氏がまもなく北朝鮮に行くという情報がある」と報じました。さらに別の政府関係者の話として「中国の警護チームなどが最近、北朝鮮の平壌を訪れていて、習氏の訪朝は今月下旬から来月上旬の可能性が高い」と伝えています。習氏は2019年に初めて平壌を訪問し、北朝鮮の金正恩総