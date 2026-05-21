兵庫・たつの市の住宅で、親子2人が血を流して死亡しているのが見つかった事件で、家の中に現金の入った財布が残されていたことがわかりました。19日、たつの市の住宅で田中澄惠（たなか・すみえ）さん（74）と次女の千尋（ちひろ）さん（52）が、血を流して死亡しているのが見つかりました。2人とも首や上半身に複数の刺し傷があり、澄惠さんにより多くの傷があったということです。21日午前9時半ごろ、捜査車両が田中さんの家の