栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された指示役とみられる夫婦の夫が、面識のあった少年に仲間を集めさせたとみられることが分かりました。この事件は今月14日、栃木県上三川町の住宅で住人の富山英子さんが胸を刺さされるなどして殺害されたもので、指示役とみられる竹前海斗容疑者と妻の美結容疑者、さらに実行役として16歳の少年4人が強盗殺人の疑いで逮捕されています。警察は21日午前10時前、竹前容疑者夫婦