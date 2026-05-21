１４日、自宅の工房で乳製品「フルダ（ミルク豆腐）」の原料を確認する陶さん。（シリンゴル＝新華社記者／李志鵬）【新華社シリンゴル5月21日】中国内モンゴル自治区シリンゴル盟正藍旗に住む陶高（とう・こう）さん（63）は、国家級無形文化遺産の代表的項目に登録されている伝統的乳製品、「ツァガーン・イデー（モンゴル語で白い食べ物の意味で、牛乳や羊乳などを凝固、発酵させた食品を指す）」製造技術の代表的伝承者とな