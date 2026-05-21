１８日、石家河遺跡博物館の内部。（武漢＝新華社記者／杜子璇）【新華社武漢5月21日】中国湖北省天門市石家河鎮で18日、石家河遺跡博物館が開館した。遺跡は新石器時代の大型都市集落跡で、博物館の敷地面積は約4万6千平方メートル。最新の科学技術と実物展示を組み合わせ、石家河遺址の考古学上の成果と文化的意義を余すところなく伝えている。１８日、石家河遺跡博物館の展示品。（武漢＝新華社記者／杜子璇）１