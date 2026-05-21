２０日、手を振ってあいさつするプーチン大統領。（北京＝新華社記者／劉彬）【新華社北京5月21日】ロシアのプーチン大統領は20日夜、国賓としての中国訪問を終え、専用機で北京を離れた。２０日、レッドカーペットを歩くプーチン大統領。（北京＝新華社記者／李鑫）２０日、タラップから手を振るプーチン大統領。（北京＝新華社記者／李鑫）２０日、プーチン大統領の専用機。（北京＝新華社記者／李鑫）