2026年5月21日から、民事訴訟手続は原則としてデジタル化に移行し、訴状などの提出や判決書の送達、裁判記録の閲覧などがオンラインで行えるようになる。 裁判所に行かなくても書類の提出・閲覧が可能に これまで、民事訴訟手続では、書類を提出するためには裁判所に書類を持参する、または郵送する必要があった。さらに、訴訟記録を閲覧する場合にも、裁判所に出向く必要があった。 2022年5月に成立・公布した「改正民事訴