人気YouTubeグループ「コムドット」のリーダー・やまと。ユーザーに向けた“説教”が、ブーメランとなって返ってきたことが話題となっている。「5月17日、やまとさんは、《コンドームやまとに改名したら》とコメントしてきたユーザーに対し、《何を食べたらこんな低いギャグセンスになるのか》と引用リポストで一蹴。《心の底から成人してないことを願ってる》と書き添え、1200万回超の表示を集めました」（芸能記者）やまとは