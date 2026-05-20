5月18日放送の『耳の穴かっぽじって聞け！』（テレビ朝日系）に、お笑いコンビ・さらば青春の光の東ブクロがゲスト出演。過去に自身がスタッフへの不信感を語った件に触れつつ、YouTuberやインフルエンサー、テレビ業界についての“本音”を次々と明かし、注目を集めている。番組冒頭で東ブクロは、3月にYouTubeで「辞めたい番組」が『正直サミット』（TOKYO MX系）であることを明かし、波紋を呼んだことについて、「初めて吐