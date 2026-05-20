東京ディズニーシーでは、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」の開催を記念して、「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」第2弾のグッズやフードスーベニアなどが2026年7月7日（火）より登場します。第2弾では、青色探しにでかけたダッフィーたちが、いろいろな場所で青色を見つけて楽しんでいる様子がデザインされています。 東京ディズニーシ