青色探しの旅を楽しむダッフィーたち！東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」第2弾まとめ

東京ディズニーシーでは、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」の開催を記念して、「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」第2弾のグッズやフードスーベニアなどが2026年7月7日（火）より登場します。

第2弾では、青色探しにでかけたダッフィーたちが、いろいろな場所で青色を見つけて楽しんでいる様子がデザインされています。

東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」第2弾 まとめ

発売日：2026年7月7日（火） ※一部メニューは7月1日（水）より販売

「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」ストーリー

ダッフィーたちは前の日に作ったファインド・ブルー号に乗って、青色を探しに出かけました。

みんなで進んでいると、空を飛ぶ青い鳥を見つけました。あとを追っていくと、青い花でいっぱいの花園が！

シェリーメイは、その花でみんなに花冠を作り、オル・メルにはレイを作ってプレゼントしました。優しい香りに包みこまれたオル・メルは、葉っぱの笛で青い花をイメージしたメロディーを作ってシェリーメイに贈りました。

リーナ・ベルは青い実が落ちているのを見つけました。それをたどっていくと、その先には珍しい青いフルーツがたくさん！

アイデアが浮かんだクッキー・アンは、持ってきたいくつものカップケーキと青いフルーツを組み合わせて、見たこともないようなわくわくするデザートを作り、それを「ブルーフォレスト」と名付けました。

ジェラトーニが日の暮れかけた空を青いクレヨンで描いていると、「青白い星がたくさん集まって、キラキラ光る川みたいだね」とダッフィーが言いました。

すると、ステラ・ルーがその中でもいちばん明るく光る星を指差して、「あの星はこんな感じね」と星をイメージしたダンスを披露しました。

そうしているうちにみんなが集まってきて、満天の星空を見上げながら、それぞれが見つけた青色について語り合いました。

みんなの目は、星空のようにきらきらと輝いていました。

グッズ紹介

ぬいぐるみチャーム

価格：各2,500円

ダッフィーたちがカラフルな三輪車に乗って楽しんでいる様子を表現したぬいぐるみチャーム。

全7キャラクターがラインナップされています。

リング／マルチケース

リング：単品（全7種）各1,000円 ／ リングセット（全7種）7,000円

ダッフィーたちの顔がデザインされたリングです。

身につけて楽しめるのはもちろん、別売りの「マルチケース」に収納することもできます。

マルチケース：4,500円

内側にスリット入りのクッションがついており、リングをきれいに収納できるマルチケースです。

内側にはダッフィーたちが青色探しの旅で見つけたものが散りばめられたマップがデザインされています。

トートバッグ／バンダナ

トートバッグ：4,800円

表と裏で、第1弾と第2弾それぞれのデザインが描かれています。

ダッフィーたちの青色探しの旅のストーリーを存分に感じることができるデザインです。

バンダナ：1,700円

首元に巻いたり、バッグにつけたりと、その日のコーディネートに合わせてさまざまなアレンジを楽しめる大判サイズのバンダナです。

その他デザイングッズ

デコレーションマグネットセット：3,000円

きんちゃくセット：2,800円

フェイスタオル：2,400円

ティッシュボックスカバー：4,800円

クッション：6,900円

フォトスタンド：5,200円

いろいろな場所で青色を見つけているダッフィーたちの様子が描かれたグッズが多数登場します！

どんな旅に出かけたのか想像を膨らませながら楽しめます。

メニュー／フードスーベニア

スパークリングドリンク（紅茶＆オレンジ）：750円 ※一部店舗で7月1日（水）より販売

夏にぴったりの、紅茶ゼリーとソーダを組み合わせたさわやかなドリンクです。

ダッフィーの顔をモチーフにしたトッピングが浮かんでいます。

スーベニアランチケース：対象メニューにプラス1,600円

スーベニアドリンクボトル：対象メニューにプラス1,300円

紅茶パンナコッタ＆ミルクムース／ミルクティーショートケーキ（ピスタチオ入り）※4月14日（火）より販売中

紅茶パンナコッタ＆ミルクムース：550円（スーベニアカップ付き プラス900円）

ミルクティーショートケーキ（ピスタチオ入り）：550円（スーベニアプレート付き プラス900円）

ディズニーホテル スペシャルメニュー

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの中国料理レストラン「シルクロードガーデン」では、2026年7月7日（火）から8月24日（月）までの期間、スペシャルメニューが提供されます。

“ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！”カントニーズランチ

価格：7,800円

前菜や中国蒸しパン、メイン料理に加えて、満天の星空とダッフィー＆フレンズのモチーフがあしらわれたデザートを楽しめます。

“ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！”スペシャルドリンク

価格：1,600円

マスカットジュースやグァバジュースをベースに、ピンクグレープフルーツやパッションフルーツ、ライムなどのさわやかな酸味も感じられる、夏にふさわしいさっぱりとした味わいのドリンクです。

ディズニーリゾートライン

ディズニーリゾートラインでは、7月7日（火）から「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」デザインのフリーきっぷを各駅の自動券売機で販売します。

青色探しを楽しむダッフィーたちのかわいいグッズやメニューが盛りだくさん！

東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」第2弾グッズ・メニューの紹介でした。

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