人間が好きすぎる子犬がお散歩に行くと... 出会う人一人一人に飛びついて行こうとする子犬の姿が可愛すぎると話題となりました。話題となった光景の投稿には、「待ってます！来てください！」「おいでおいで」とその光景をうらやましく思う方々のコメントがたくさん寄せられ、投稿は記事執筆時点で51万回再生を突破しています。 【動画：『人が好きすぎる子犬』とお散歩→公園を通り過ぎようとしたら、座っている人たちに…まと