人間が好きすぎる子犬がお散歩に行くと...

出会う人一人一人に飛びついて行こうとする子犬の姿が可愛すぎると話題となりました。話題となった光景の投稿には、「待ってます！来てください！」「おいでおいで」とその光景をうらやましく思う方々のコメントがたくさん寄せられ、投稿は記事執筆時点で51万回再生を突破しています。

【動画：『人が好きすぎる子犬』とお散歩→公園を通り過ぎようとしたら、座っている人たちに…まともに歩けない光景】

公園にお散歩に来るとそこには大好きな...

可愛すぎる光景が話題となったのはTikTokアカウント「komugi0110」に登場するチワワとプードルのミックス犬『こむぎ』ちゃん。

まだ子犬のこむぎちゃんですが、お散歩に行けるようにまで成長し、この日は公園を飼い主さんとお散歩することに。広くて人も多く集まる公園だったそうで、こむぎちゃんたちが歩く歩道沿いには座ってゆっくりと過ごす人がたくさんいたそうです。

両手を広げて「遊んで！」とアピール！

そんな公園はこむぎちゃんにとっては天国のような場所なのだそう。なぜならこむぎちゃんは人がとっても大好き。お散歩中にも人とすれ違うと、誰彼構わず遊んでほしいのか飛びつきそうになるのだそう。

たくさんの人がいる公園を歩きながら、視界に入ってくる人ひとりひとりに向かって、「遊んで～！」と言わんばかりに大きく両手を広げて抱きつこうとしていたというこむぎちゃん。飼い主さんは必死にリードを抑えてこむぎちゃんを止めようとしていたようです。まだ短い手足と小さな身体を精一杯に広げてアピールを続けるこむぎちゃんの姿が、なんとも可愛すぎて公園にいた全員が癒されてしまったのではないかと思うほど平和的な光景だったそうです。

何もかもに興味津々で進まないお散歩

まだまだお散歩初心者なこむぎちゃん。人と会わない道でのお散歩も、いろんなものに興味を持ってなかなか前に進まないのだそうです。

道路の左端にある側溝が気になりダッシュしたかと思えば、今度は右端の側溝も気になりジグザグにダッシュ！毎日たくさんの新しい発見に触れて日々成長しているこむぎちゃんなのでした。

人が大好きで飛びつきたくなってしまうこむぎちゃんの可愛すぎるお散歩の様子には、「二足歩行になっても可愛い」「遭遇したい」など、こむぎちゃんの愛くるしい姿を直接会って見てみたくなってしまった方が続出していました。

TikTokアカウント「komugi0110」では、小さすぎて可愛らしい子犬のチワプーこむぎちゃんがお家にお迎えされてから現在までの成長の様子を見ることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「komugi0110」さま

執筆：すがわら

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。