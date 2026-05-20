この記事をまとめると ■ハイエースやジムニーなどは14〜20年以上生産される長寿モデルが多い ■ラダーフレーム構造や商用車系開発体制が長寿命化の背景にある ■市場規模や耐久性重視の設計思想も長いモデル周期に影響している “長く使える道具”という思想が根底にある トヨタ・ハイエースや日産キャラバンのような商用車、トヨタ・ランドクルーザーやスズキ・ジムニーのような悪路向けのSUVは、全般的にフルモデルチェンジを