マンゴー創業者イサク・アンディック氏の息子が裁判所に到着する様子＝19日/Albert Gea/Reuters London ロンドン（CNN）スペインのファッション大手「MANGO（マンゴ）」の創業者、イサク・アンディック氏が2024年に転落死した事案に関連して、息子のジョナサン・アンディック容疑者が逮捕されたことが分かった。イサク氏は1980年代半ばにマンゴを創業した人物。2024年12月に約100メートル下の谷へ転落し、71歳で死亡した。ジョナサ