マンゴー創業者イサク・アンディック氏の息子が裁判所に到着する様子＝19日/Albert Gea/Reuters London

ロンドン（CNN）スペインのファッション大手「MANGO（マンゴ）」の創業者、イサク・アンディック氏が2024年に転落死した事案に関連して、息子のジョナサン・アンディック容疑者が逮捕されたことが分かった。

イサク氏は1980年代半ばにマンゴを創業した人物。2024年12月に約100メートル下の谷へ転落し、71歳で死亡した。

ジョナサン容疑者の拘束については、スペイン・カタルーニャ自治州の警察がCNNに確認した。ジョナサン容疑者は現在、マンゴーの取締役会副会長を務めている。

バルセロナ高等裁判所の報道官は19日の声明で、殺人事件として捜査が進められていることを明らかにした。

アンディック家の広報担当者はロイター通信に対し、家族はジョナサン容疑者の無実を確信しており、容疑者は当局に全面協力していると説明。CNNは家族の声明を確認していないものの、マンゴー社にコメントを求めている。

ジョナサン容疑者は19日、バルセロナ郊外にある裁判所に出廷し、判事から100万ユーロ（約1億8000万円）の保釈金を設定された。高等裁判所の報道官によると、この保釈金は「すでに支払われている」という。

報道官によると、判事はジョナサン容疑者にパスポートの提出も命じ、裁判所への毎週の出頭を義務付けた。

トルコ生まれのイサク氏は1984年にマンゴーを創業すると、世界的な大企業へと成長させた。現在はインディテックス傘下のブランド「ZARA（ザラ）」と並ぶスペインファッション業界の雄だ。マンゴーは昨年、二桁の成長率を記録しており、売上高は38億ユーロ（44億ドル）に達する。

米誌フォーブスによると、死亡時のイサク氏の純資産は45億ドル。