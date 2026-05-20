EXILEのTAKAHIROさんは5月20日、自身のInstagramを更新。タレントのMattさんとのツーショットを公開しました。【写真】イケメンなTAKAHIRO＆Matt「素敵な2人の笑顔」TAKAHIROさんは「Mattさん。久しぶりお会いできて嬉しかったです#綺麗すぎる #人間力高すぎる #性格良すぎる #TAKAHIROの古着のプリントより顔小さい #ぜひLIVE遊びに来てくださいMatteます」とつづり、1枚の写真を投稿。Mattさんとのツーショットです。2人とも美