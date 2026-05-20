「やばい爆笑」TAKAHIRO、Mattとのツーショットに反響「顔ちっさ！」「マネキンが二体いるのかと」
EXILEのTAKAHIROさんは5月20日、自身のInstagramを更新。タレントのMattさんとのツーショットを公開しました。
【写真】イケメンなTAKAHIRO＆Matt
コメントでは「Matteますｗｗｗｗｗｗｗｗｗ」「マットますやばい爆笑」「敬浩さんも顔小さいです！！」「左の方、加工あんましてないの爆笑」「イケメンのマネキンが二体いるのかと思いました」「お二人ともキラキラオーラ全開だね〜」「ほんとにMattさん顔ちっさ！お人形さんみたいですね」「素敵な2人の笑顔」と、絶賛の声などが寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】イケメンなTAKAHIRO＆Matt
「素敵な2人の笑顔」TAKAHIROさんは「Mattさん。久しぶりお会いできて嬉しかったです #綺麗すぎる #人間力高すぎる #性格良すぎる #TAKAHIROの古着のプリントより顔小さい #ぜひLIVE遊びに来てくださいMatteます」とつづり、1枚の写真を投稿。Mattさんとのツーショットです。2人とも美しい顔立ちで、いい笑顔を見せています。
「こうしてお仕事ご一緒できて嬉しいです」同投稿にMattさんは「TAKAHIROさん またお会いできて本当に光栄です！まだ何者でもなかった学生の頃、お写真撮って頂いたことを懐かしく思い出しました こうしてお仕事ご一緒できて嬉しいです。またお会いできる日を楽しみにしています」とコメント。Mattさんは、以前からTAKAHIROさんのファンだったようです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)