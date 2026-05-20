新潟県上越市下門前のホームセンターからヘビが逃げ出し、新潟県警上越署が捜索している。毒はないが、手を出すとかみつく恐れがあるとして、発見しても近づかないよう呼びかけている。同署の発表によると、逃げ出したのは、茶褐色でまだら模様の「マラヤンブラッドパイソン」。大きさは、全長が１００〜１３０センチで太さは約１５センチという。店員が１８日午前８時半頃、飼育ケースからヘビがいなくなったことに気づき、