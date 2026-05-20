12月25日に公開される岡田准一主演映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』の新キャストとして、吉岡里帆、前野朋哉、こがけんの出演が発表された。

参考：吉岡里帆、自信が持てなかった過去からの変化 「理想の自分がはっきり見えるようになった」

本作は、1963年に全米ビルボードチャートで日本人歌手として3週連続1位を達成した「SUKIYAKI（上を向いて歩こう）」の誕生秘話を、事実に基づくフィクションとして映画化する人間ドラマ。“689トリオ”と呼ばれた作曲家・中村八大、作詞家・永六輔、歌手・坂本九の3人が、高度経済成長期の日本で世界を魅了する名曲を生み出すまでを描く。

主人公の中村八大を岡田が演じるほか、永六輔役を松坂桃李、坂本九役を仲野太賀が担当。そのほか、清野菜名、仲里依紗、土屋太鳳、上白石萌音が出演する。監督を務めるのは、『ヘヴンズ ストーリー』でベルリン国際映画祭の国際批評家連盟賞を受賞した瀬々敬久。脚本は港岳彦が手がけた。

今回新たに出演が発表された3名は、バラエティ番組『夢であいましょう』のレギュラーメンバーとして、689トリオと共にテレビ草創期を駆け抜けたレジェンドを演じる。

吉岡が演じるのは黒柳徹子。黒柳本人からの指名を受けた吉岡は、過去の映像から最新のYouTubeまで黒柳について研究したという。吉岡は黒柳役について「ずっと大好きだった黒柳徹子さんをご本人からのご指名で演じさせていただけることになり、一ファンとして感無量でしたし、緊張するけど絶対にやらなくてはと使命感に駆られました」とコメント。黒柳本人も「吉岡里帆さん！私のことを、たくさん研究してくださって感謝してます。応援してますね」とメッセージを寄せている。

また、前野は渥美清役、こがけんは三木のり平役をそれぞれ演じる。

さらに、坂本スミ子役に辻凪子、オリジナルキャラクターの番組ディレクター・佐藤役に佐野弘樹が決定。今後も『夢であいましょう』を彩った歌手などのキャストが発表される予定だ。

コメント吉岡里帆（黒柳徹子役）初めての瀬々組でしたが、現場に入った瞬間から空気感が完成されていて、実在した方々の魂を掬い取るような演出に「すごくいい現場に来た！」と初日から感動しました。共演者の皆さんも役そのものとして存在されていて、本当にタイムスリップしたような不思議な感覚でした。ずっと大好きだった黒柳徹子さんをご本人からのご指名で演じさせていただけることになり、一ファンとして感無量でしたし、緊張するけど絶対にやらなくてはと使命感に駆られました。当時の映像をできる限り見て研究し、モノマネではなく、あの時代を駆け抜けた一人の人間として演じたいと思い、特に徹子さんならではの「発声」についてはこだわりを持って取り組みました。この作品は、今だからこそもう一度届けたいメッセージが詰まった、「青春の一瞬」を描いた物語です。「歌がある人生っていいな」と、生きていることを肯定してもらえるような前向きになれるストーリーですので、ぜひ劇場でお楽しみください！

前野朋哉（渥美清役）以前から周囲に「渥美清さんに似ている」と言われることがあり、密かに演じてみたいと願っていた役でしたが、いざ決まるとプレッシャーは相当なものでした。当時の渥美さんの出演作などを見直しましたが、今回は「ものづくりの現場」という側面を大切にし、689トリオや黒柳さんたちとの関係性の中で渥美さんが生き生きと見えるよう取り組みました。 現場では、中村八大さんのような吸引力を持つ主演の岡田准一さんに導かれ、プロフェッショナルな刺激をたくさん受けることができました。かつてのレジェンドたちが、今の僕らと同じように悩み、笑い、ぶつかり合いながら時代を切り拓こうとしていた。その人間味あふれるエネルギーを、ぜひ感じていただけたら嬉しいです。

こがけん（三木のり平役）瀬々組は初めてでしたが、監督はベテランなのに演者の提案を柔軟に聞いてくださる方で、現場もすごく温かかったです。僕は芸人ですが、共演者の皆さんが当時の仲間たちのように受け入れてくれたのが本当に嬉しくて、三木のり平さんに少しでも近づけたような、とても幸せな時間でした。三木のり平さんは一世を風靡した喜劇俳優なので、演じるハードルは高かったですが、以前から「似てるね」と言われたこともあったので、動画をたくさん見て喋り方などを寄せるように意識しました。この映画は、日本版『ボヘミアン・ラプソディ』と言ってもいいほどの本格音楽映画です。誰もが知る名曲の裏にある中村八大さんたちの数奇な人生や、誕生までのストーリーを知ることで、きっと曲の印象も変わるはず。何より歌唱シーンは盛り上がること間違いなしなので、ぜひ注目してください！ オーマイガー！

黒柳徹子（本人）『夢で逢いましょう』の、あの頃の私は、まわりが全部、男の人で、みんなと仲が良く、みんな独身で、もう、よりどりみどりみたいな状態でした。今思うと、なんて恵まれていた！ と思います。どの人も魅力的でした。なんか、華やか、というか、昔の品のいい、賑やかさで溢れていました。確かに才能豊かな人が、たくさんいました。今のテレビバラエティーの出発点だったように思います。何より懐かしいです。吉岡里帆さん！ 私のことを、たくさん研究してくださって感謝してます。応援してますね♡（文＝リアルサウンド編集部）