「年金は65歳から」と思っている方は多いですが、一定の世代には65歳前から受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」があります。さらに、その受給権がある人だけが利用できる「障害者特例」という制度をご存じでしょうか。知らないまま請求せずに過ぎてしまうケースもあるため、対象となる方は早めに確認しておきたい制度です。障害者特例とは？障害者特例とは、「特別支給の老齢厚生年金」の受給権があり、障害等級1級〜3級相当の障