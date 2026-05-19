２０２９年に県内で行われる国民スポーツ大会に向け、日本スポーツ協会の視察団が１９日に競技会場を訪れました。 １９日に視察団が訪れたのは高崎アリーナです。県内では、２０２９年に国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会「湯けむり国スポ・全スポぐんま」が開催される予定です。 今回の視察は大会の正式決定を前に競技会場や準備状況などを確認するもので、日本スポーツ協会の担