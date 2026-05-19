【TVアニメ「らんま1/2」、「猫飯店」コンセプトグッズ】 5月19日 受注開始 アクロスはTVアニメ「らんま1/2」に登場する「猫飯店」コンセプトグッズの販売を5月19日から開始した。ヴィレッジヴァンガードオンラインにて取り扱う。 猫飯店 餃子皿＆お箸セット 「猫飯店」イメージの皿と箸のセット。深さがあり、チャーハンや餃子など中華料理に合う皿となっている。リムに