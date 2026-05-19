LINEマンガのオリジナルウェブトゥーン作品『作戦名は純情』（文：kkokkalee、絵：Dledumb）の日本初となるPOP UP SHOPが、5月30日よりダイバーシティ東京 プラザ 5F THEキャラSHOPにて開催されることが発表された。 【画像】『作戦名は純情』のホログラムカンバッジほか 『作戦名は純情』は、“愛される量”がゼロの女子高校生・木無愛実が、浮気した彼氏を振り向かせるため、彼氏の親友と“浮気作戦”を始める