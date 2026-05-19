LINEマンガのオリジナルウェブトゥーン作品『作戦名は純情』（文：kkokkalee、絵：Dledumb）の日本初となるPOP UP SHOPが、5月30日よりダイバーシティ東京 プラザ 5F THEキャラSHOPにて開催される。

【画像】『作戦名は純情』のホログラムカンバッジほか

『作戦名は純情』は、“愛される量”がゼロの女子高校生・木無愛実が、浮気した彼氏を振り向かせるため、彼氏の親友と“浮気作戦”を始める胸キュンラブストーリー。2022年の連載開始直後からSNSを中心に反響を呼び、現在も人気を集めている作品。

POP UP SHOPでは、主人公・愛実のほか、橘蓮、百谷玲央のイラストを使用した新作グッズを含む多彩な商品が販売される。ラインナップには、ホログラムカンバッジ（全12種／715円）、証明写真風ブロマイド PALE TONE series（全6種／660円）、ホログラムカード（全12種／715円）、お名前バッジ（全6種／990円）、コミックデザインアクリルマグネット（全6種／990円）、場面写アクリルスタンド（全8種／1,320円）、アクリルコースター PALE TONE series（全3種／1,320円）、ガラケーキーホルダー（全3種／2,090円）、デカアクリルスタンド（全3種／2,420円）、ミニアクリルアート PALE TONE series（全2種／2,750円）、巾着（1,870円）、複製原稿（全2種／2,200円）が並ぶ。※価格はそれぞれ税込

あわせて、期間中に店頭で税込3,000円購入するごとに1回参加できる抽選会も実施される。A賞では高さ約300mmの特大アクリルフィギュアが当たる。

（文=リアルサウンド ブック編集部）