社会を震撼させた凶悪事件の加害者たちは、刑務所の中で何を思いながら日々を過ごしているのか──。

無期懲役を含む長期刑受刑者を対象にした大規模調査の結果が、龍谷大学の研究報告冊子（龍谷大学 矯正・保護総合センター 研究年報第15号）で公表された。

調査では、約9割の受刑者が出所への意欲を示した一方、すでに社会復帰を諦めている受刑者も約3％存在することが明らかになった。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）

●調査協力者の約6割が「無期懲役囚」

調査は「長期受刑者実態調査」として、2022年6月に法務省と龍谷大学犯罪学研究センターが共同で実施した。

調査に協力した受刑者2129人のうち、1244人（58.43%）が「無期懲役」だった。また、1238人（58.15％）には、過去に刑務所や少年院への入所経験があった。

年代別では、「20代」83人、「30代」329人、「40代」504人、「50代」516人、「60代」331人、「70代」249人、「80代以上」51人、「無回答」66人──だった。

●「社会でやり直したい」約7割

「出所したいと思うか」という質問に対して、「強く思う」「思う」と答えた受刑者は計1898人（89.15％）に上った。

出所を希望する理由（複数回答）では、「社会でやり直したい」が66.91%と最も多く、「自由な生活に戻りたい」（47.52%）、「親族と過ごしたい」（46.31%）、「治療を受けられる」（31.40％）、「刑務所での生活が苦痛」（30.35％）──と続いた。

一方、「思わない」「まったく思わない」と回答した受刑者も59人（2.77％）いた。

その理由（複数回答）としては、「仕事につける自信がない」（28.81%）が最多で、「刑務所外での生活が想像できない」（23.73%）、「一人で生活する自信がない」（20.34％）、「医療費が払えない」（15.25％）、「連絡がとれる親族がいない」（11.86％）、「連絡がとれる友人がいない」（8.47％）──などが挙がった。

●家族と「疎遠・絶縁」が最多

過去3年間に外部の人と面会や手紙のやり取りがあったかについては、両方ともあった受刑者は1319人（61.95％）、手紙のみが645人（30.30％）、面会のみが20人（0.94％）だった。

また、判決確定の前後で、家族・親族との面会が「かなり減った」と答えた人は839人（46.77%）にのぼり、「変わらない」は501人（27.93％）だった。

家族・親族と交流がなかった理由（複数回答）では、「疎遠になった・絶縁された」が193人（51.19%）と最も多く、「自ら連絡を絶った」125人（33.16％）、「高齢化・病気・死亡のため」107人（28.38％）が続いた。

さらに、刑務所内で「友人と呼べる人がいない」と答えた人は800人（38.76％）に達した。

●医療への不満は過半数、スマホ未経験者も多数

社会復帰に向けた課題も浮き上がった。

医療への満足度をたずねた項目では、「とても満足している」「満足している」と答えた受刑者は292人（13.72％）にとどまった一方、「とても不満だ」「不満だ」と答えた受刑者は計1072人（50.35%）と過半数を占めた。

また、入所時と比べて体調が「とても良くなった」「良くなった」と答えた人は397人（18.65％）だったのに対して、「とても悪くなった」「悪くなった」は915人（42.98％）に上った。

さらに、社会生活に欠かせない存在となったスマートフォンについても調査された。

スマホの利用経験があると答えた受刑者は682人（31.79%）にとどまり、「利用したことない」は993人（46.29％）だった。「スマホを知らない」と回答した受刑者も135人（6.29％）いた。

●「社会復帰への不安を和らげる支援が必要」

調査結果をまとめた論文は、次のように指摘している。

「長期受刑者の多くが、単に自由な生活をしたいと望んでいるわけではなく、更生（やり直し）への意欲を持っていることが示唆される。他方で、出所を希望しない理由には、仕事や社会生活への不安を挙げる者が多かった。更生の意欲を維持し、社会復帰への不安を和らげるような支援の必要性が示唆された」

また、スマホ利用経験者が約3割にとどまった点については、「受刑中から使用方法を学ぶなどの機会の必要性が示唆された」と言及。

そのうえで「スマートフォンに限らず、長期受刑者の社会復帰には、社会で用いられるテクノロジーとの乖離が課題となる」としている。