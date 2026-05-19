任天堂は19日、新たなスマートフォン向けアプリゲーム『Pictonico！』（ピクトニコ）を発表した。28日に配信をスタートし、プレイヤーの写真が、さわって遊べるミニゲームに早変わりする内容となっている。あわせて紹介映像が公開された。【動画】癖強すぎる！任天堂の新作ゲーム『Pictonico！』プレイ映像同ゲームは、スマートフォンやタブレットに保存されている写真の中から、ミニゲームにぴったりの顔を自動でピックアップ