任天堂、スマホ向け新作ゲーム発表 『Pictonico！』（ピクトニコ）保存された写真使用のミニゲーム
任天堂は19日、新たなスマートフォン向けアプリゲーム『Pictonico！』（ピクトニコ）を発表した。28日に配信をスタートし、プレイヤーの写真が、さわって遊べるミニゲームに早変わりする内容となっている。あわせて紹介映像が公開された。
【動画】癖強すぎる！任天堂の新作ゲーム『Pictonico！』プレイ映像
同ゲームは、スマートフォンやタブレットに保存されている写真の中から、ミニゲームにぴったりの顔を自動でピックアップしてミニゲームで全80種類。自分の顔に生えた鼻毛を抜いたり、写真がパズルのピースになったり、顔に貼られた顔パックのようなものをはがしたり…と、くだらないけど、クセになる “瞬間アクションゲーム“が豊富に用意されている。
進んでいくほど難しくなる「ステージ」や、一度のミスも許されない緊張感MAXのデンジャラスな「スコアアタック」。さくっと遊べるものから、がっつり挑戦できるものまで、遊び方はいろいろで、「フォトくじ」で、きょうの運勢もチェックできる。
アプリ本体は無料で3種類のミニゲームを楽しめ、さらに、有料の追加パックを購入することで最大80種類のミニゲームが遊べるようになる。パックごとに異なるミニゲームが収録されている。
【動画】癖強すぎる！任天堂の新作ゲーム『Pictonico！』プレイ映像
同ゲームは、スマートフォンやタブレットに保存されている写真の中から、ミニゲームにぴったりの顔を自動でピックアップしてミニゲームで全80種類。自分の顔に生えた鼻毛を抜いたり、写真がパズルのピースになったり、顔に貼られた顔パックのようなものをはがしたり…と、くだらないけど、クセになる “瞬間アクションゲーム“が豊富に用意されている。
アプリ本体は無料で3種類のミニゲームを楽しめ、さらに、有料の追加パックを購入することで最大80種類のミニゲームが遊べるようになる。パックごとに異なるミニゲームが収録されている。