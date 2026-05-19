きょうも日中は広い範囲で晴れて、季節先取りの暑さが続きそうです。福島では35℃と猛暑日になる所もあるでしょう。熱中症に注意してください。九州や四国は天気が下り坂となりそうです。

【日中は広い範囲で晴れ 暑さ続く】

きのうは大分県の日田と兵庫県の豊岡で35.3℃を観測し、全国で今年初めての猛暑日になりました。きょうも日中は晴れる所が多く、暑さが続きます。九州から東北にかけて30℃くらいまで上がりそうです。福島では35℃と猛暑日になる所もあるでしょう。

日差しが強く、日なたはさらに暑くなります。外では日陰を選び、室内でも無理をしないで冷房を使うなどして熱中症に注意が必要です。

ただ、高気圧の縁をまわって湿った空気が流れ込むため、夕方以降は九州南部を中心に雨となり、夜は九州北部や四国でも雨の降り出す所がある見込みです。北海道も雲が広がりやすく、にわか雨の所があるでしょう。

＜きょう19日（火）の各地の予想最高気温＞

札幌：18℃ 釧路：16℃

青森：29℃ 盛岡：30℃

仙台：29℃ 新潟：29℃

長野：31℃ 金沢：28℃

東京：29℃ 名古屋：29℃

大阪：29℃ 岡山：29℃

広島：28℃ 松江：31℃

高知：28℃ 福岡：29℃

鹿児島：27℃ 那覇：28℃

【この先は梅雨のような天気 気温の変化も大きく】

あすは西から雨雲が広がって、木曜日は広い範囲で雨となりそうです。暑さはおさまっても、関東などは木曜日と金曜日は最高気温が20℃を少し超えるくらいで、気温の変化が大きくなります。来週の月曜日は晴れ間が出て、再び30℃近い暑さになるでしょう。