【解説】“トクリュウ”の実行犯ターゲット「低年齢化」　未成年でも重い刑罰の可能性も　栃木・上三川町強盗殺人事件

栃木県上三川町の強盗殺人事件をめぐり、実行役の少年と指示役の関係が明らかになりつつある。16歳の高校生らが関与し、夫婦による指示のもとで犯行に至った可能性が指摘されている。専門家は、闇バイトの低年齢化と組織の実態解明が今後の焦点だと指摘している。

実行役少年4人の関係性は

栃木・上三川町の住宅で住人の女性が殺害された事件で、犯行グループの実態が明らかになってきた。フジテレビ社会部の上法玄解説委員に聞いていく。

この事件ではこれまでに6人が逮捕されている。実行役として、神奈川・相模原市や川崎市に住むいずれも16歳の男子高校生が逮捕されているが、その後、指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）が逮捕された。

そして、少年のうち一部は「この夫婦に頼まれてやった」と供述しているという。

実行役はいずれも16歳の高校生という。関係性はどこまで明らかになっているのか上法解説委員は「4人の少年のうち2人はもともと同じ高校に通っていましたが、1人が別の高校に転校しまして、今は4人ともそれぞれ別々の高校に通っているということが分かっている」とした上で、「もともと同じ高校に通っていた2人の間で今回の話が最初に持ちかけられて、そこを起点に別の高校の少年にも広がっていった可能性がある。問題は彼らが最初、どこでこの話を知ったかですが、SNSで闇バイトの募集を見てそれを仲間に持ちかけた可能性はある」と話す。

元埼玉県警の捜査一課の佐々木成三氏によると「闇バイトは危険という認識が若者の間で広がっていて勧誘が難しくなり、結果的に想像力・知識・経験が足りない未成年がターゲットになってきているのでは」と指摘している。

「トクリュウ」のターゲットになる年齢

16歳がターゲットになっていることについて上法解説員は「トクリュウ側の甘い言葉に乗ると、とんでもない代償を払うことは我々、大人なら誰でも分かる」とした。

その上で「まだ分別のない社会の怖さを知らない子供は違う。トクリュウ側も人集めに相当苦慮しているといわれていて、彼らのリクルートターゲットが低年齢化して、その一途をたどるのではないかと考えられる」と分析した。

実行役高校生4人の刑罰について亀井正貴弁護士によると「少年については不定期刑が原則であるが、今回のような極めて重い罪では定期刑以上が言い渡される可能性が高い」という。

その上で「また犯行内容や役割、地位などによって変わりますが無期拘禁刑の可能性があり、有期の拘禁刑であったとしても、20年かそれに近い量刑になるのでは」と指摘している。

少年だったとしても重い刑罰が処される可能性について上法解説委員は「強盗殺人の法定刑は死刑または無期懲役で、仮に少年ということで初犯、初めての犯罪で、調べでも今後の法廷でも罪を認めて反省と贖罪（しょくざい）の姿勢を一貫して見せるのであれば、一般的には更生の余地ありと判断されて減刑もあり得るが、今回の事件の悪質性・結果の重大性を鑑みれば相当重い刑が下されるのではないかと考えられる」と話す。

今後の捜査のポイントにつては「7カ月の赤ちゃんを連れた夫婦が指示役として逮捕されているが、さらに上位の指示役がこの夫婦の背後にいて、そのまた背後にこの犯罪を描いた組織の存在が隠れている。この事件をとっかかりにどこまで上の指示役まで突き上げることができるか、組織の全容解明が今後の焦点」だとした。

（「イット！」 5月18日放送より）