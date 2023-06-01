大泉洋が主演を務める10月期の日本テレビ系連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』に、伊藤沙莉が出演することが決定。NHK連続テレビ小説『虎に翼』以降、初の地上波ゴールデン・プライム帯ドラマ出演となる。 参考：劇場版『虎に翼』に求められるものとは？特別な朝ドラが“映画”だからこそ描けるもの 本作は、池井戸潤が十余年の歳月をかけて執筆した同名小説をドラマ化するもの。2年連続で本選出場を逃した古豪・明誠学