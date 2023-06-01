大泉洋が主演を務める10月期の日本テレビ系連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』に、伊藤沙莉が出演することが決定。NHK連続テレビ小説『虎に翼』以降、初の地上波ゴールデン・プライム帯ドラマ出演となる。

参考：劇場版『虎に翼』に求められるものとは？ 特別な朝ドラが“映画”だからこそ描けるもの

本作は、池井戸潤が十余年の歳月をかけて執筆した同名小説をドラマ化するもの。2年連続で本選出場を逃した古豪・明誠学院大学陸上競技部の挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏という、2つの大きな柱で物語が描かれる。

学生ランナーたちの力走と、それを余さず捉えようと2日間で14時間以上もの生中継を行うテレビ局。それぞれの現場で何が起き、誰が決断し、どのようにして『箱根駅伝』は人々の胸を駆け抜けていくのか。学生たちの限界に挑む走りと、それを届けるテレビ中継スタッフたちの闘いが同時進行で描かれる。

すでに発表されているキャストには、大日テレビのチーフプロデューサー・徳重亮役の大泉をはじめ、明誠学院大学陸上競技部の新監督・甲斐真人役に山下智久、前監督・諸矢久繁役に寺尾聰、さらに各大学の陸上競技部監督役に山本耕史、駿河太郎、金田明夫らが名を連ねる。学生役には小林虎之介、奥智哉をはじめとした18人の若手俳優が集結している。

今回出演が発表された伊藤が演じるのは、大泉演じる徳重プロデューサーとともに箱根駅伝の生中継を手掛ける現場の要・センターディレクターの宮本菜月。“失敗は許されない”国民的生中継のセンターディレクターという大役に応えようとするあまり、時には周囲とも衝突する熱意ある女性だ。

伊藤は役柄について「今まで演じてきた役とは少し違って、感情を表にだすタイプではない。私としては珍しい役」とコメント。役作りの一環として今年の箱根駅伝の生中継を、センターディレクターたちの仕事場であるサブコン（副調整室）で見学したといい、「ものすごい熱量を肌で感じて、ドラマと言えども覚悟ができました」と語っている。

共演の大泉については「理想の上司ランキング1位を狙っているって聞きました（笑）が、本当に余裕でなれるんじゃないかと思うくらい、常に周りをよく見てくださっています」と信頼を寄せ、「真ん中に立つ人の器を感じましたし、本当に理想の上司だと思います」と撮影現場の様子を明かした。

コメント伊藤沙莉（宮本菜月役）

私は「箱根駅伝中継」を担うテレビ局側で、センターディレクターの宮本菜月役を演じます。センターディレクターとは、大泉さん演じるチーフプロデューサーの下で現場を取り仕切る責任重大な役職です。今まで演じてきた役とは少し違って、感情を表にだす役柄ではありません。私としては珍しい役で、普段はクールに振る舞っているのですが、箱根駅伝にかける熱い想いをもっている人物です。上司役の大泉さんは、噂によると理想の上司ランキング1位を狙っているって聞きました（笑）が、本当に余裕でなれるんじゃないかと思うくらい、常に周りをよく見てくださっています。“やるよ”と強く引っ張るというより、ご自身の背中や姿勢で示してくださる方。だからこそ自然と“ついていきたい”と思わせてくれる。スタンバイ中も一人ひとりに話しかけて、みんなが居やすい空気を作ってくださっていた。真ん中に立つ人の器を感じましたし、本当に理想の上司だと思います。役作りの一環として今年の箱根駅伝の中継をサブコン（副調整室）で見学させていただいたのですが、ディレクター陣がどういう動きをしているのか、現場の空気感を知ることができました。ものすごい熱量を肌で感じて、「ドラマだから」では済まされない覚悟みたいなものが、自分の中に生まれた気がします。思い出すだけでも汗をかくくらいの熱量で、年の初めにすごく良い現場もみさせてもらったので、このカッコよさをドラマを通じてしっかり届けられたらと思っています。そして、私はこの作品、本当に“伝説になるようなとんでもない作品”だと思っています。もともとの原作からそう感じていましたが、台本を最初から最後まで通して読んだ時、自分でも驚くくらい胸を動かされました。私は普段、台本を読んで涙をこらえることってあまりないんですが、今回は何度も込み上げてくるものがあって、ちょっと涙が出てしまうくらいで…。文字を読んでいるだけなのに、こんなにも熱くなるんだ、と。本当に大人になってから、ここまで心を突き動かされるとは思っていなかったので、自分自身すごく驚きました。だからこそ、この熱さをぜひ映像を通して体感していただきたいです。毎年箱根駅伝を見ている方にも、これまで箱根駅伝を見てこなかった方にも、「こんな戦いがあったんだ」「こんな思いを背負って走っていたんだ」というのがたくさん詰まっていて、そのことだけでも皆さんがこのドラマを見る時間が素敵になるという自信があります。ぜひ楽しみにしていてください。みんなで力を合わせて頑張っていますので、よろしくお願いします。（文＝リアルサウンド編集部）