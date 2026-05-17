ハリウッドのトップスターであるキアヌ・リーブスが、日本のアニメーション監督・川村真司によるストップモーションアニメ『Hidari』の長編映画化作品において、主演声優を務めることが分かった。米Deadlineなど複数のメディアが報じている。 キアヌ・リーブスが惚れ込んだ！YouTubeの“奇跡”から生まれた長編プロジェクトこの衝撃的なニュースは、カンヌ国際映画祭の期間中に開催されたアヌシー・アニメーション・シ