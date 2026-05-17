キアヌ・リーブス、日本発のストップモーション時代劇『HIDARI』長編映画版で声優に！

ハリウッドのトップスターであるキアヌ・リーブスが、日本のアニメーション監督・川村真司によるストップモーションアニメ『Hidari』の長編映画化作品において、主演声優を務めることが分かった。米Deadlineなど複数のメディアが報じている。

キアヌ・リーブスが惚れ込んだ！YouTubeの“奇跡”から生まれた長編プロジェクト

この衝撃的なニュースは、カンヌ国際映画祭の期間中に開催されたアヌシー・アニメーション・ショーケースにて発表され、世界中のエンタメ界を揺るがしている。

本作のベースとなったのは、川村監督率いるチームが2023年にYouTubeで公開した同名の短編パイロット映像。本物の木を削り出した人形たちが、コマ撮りとは思えない超絶怒涛のアクションを繰り広げる映像は瞬く間に世界中で話題となり、現在までに500万回近くの再生数を記録。このパイロット版の“大バズり”という現実の奇跡が、ついにハリウッドの至宝を動かした形だ。

キアヌは「『Hidari』の背後にあるビジョンに興奮している。概念実証から発展させた脚本に至るまで、チームは本当に並外れたものを創り出しました。それは傑出した映画となるすべての素質を備えています。僕が観ることを楽しみにしており、熱心に参加したいと切望している作品です。このプロジェクトは、世界中の観客に非常に特別な何かをもたらす可能性を秘めていると信じています」と、並々ならぬ熱量で本作への期待を語っている。

日本文化や武道を愛し、これまでも不屈の男を数多く演じてきたキアヌにとって、この甚五郎というキャラクターは、これ以上ないほど運命的な役どころと言えるだろう。

目の肥えた世界のアニメーションファンを唸らせた技術が、実力派プロデューサーの手によって磨かれ、キアヌの声という最大の翼を得た。世界進出へのステップをこれほど美しく踏み出した日本発のプロジェクトは、他に類を見ない。今後の続報から目が離せない。（海外ドラマNAVI）

参考元：Deadline

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