内田篤人。鹿島アントラーズのレジェンドで、ドイツの名門シャルケではチャンピオンズリーグ４強を経験。五輪やワールドカップにも出場歴のある元日本代表DFだ。2020年夏の引退後は、指導者ほか、キャスターや番組MCなど様々なフィールドで活躍してきた38歳はこのたび、なでしこジャパンのコーチに近賀ゆかり氏、佐野智之氏と共に就任することが決まった。５月18日に日本サッカー協会（JFA）が発表した。新たに狩野倫久監督