◆父の日に行きたい！セイボリー充実の甘すぎないアフタヌーンティー3選｜東京2026年は6/21（日）に迫る“父の日”に向けて、お父さんも満足すること間違いなしのセイボリーが充実したアフタヌーンティーをご紹介。いちごのスイーツに合わせた新鮮食材のセイボリーや、軽やかで地中海を思わせる料理の数々、東京タワーを眺めながらいただくティーセットなど、お父さんともヌン活を楽しんでみては。この記事の要約レポート・父の日