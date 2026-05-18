父の日に行きたい！セイボリー充実の甘すぎないアフタヌーンティー3選｜東京
◆父の日に行きたい！セイボリー充実の甘すぎないアフタヌーンティー3選｜東京
2026年は6/21（日）に迫る“父の日”に向けて、お父さんも満足すること間違いなしのセイボリーが充実したアフタヌーンティーをご紹介。
いちごのスイーツに合わせた新鮮食材のセイボリーや、軽やかで地中海を思わせる料理の数々、東京タワーを眺めながらいただくティーセットなど、お父さんともヌン活を楽しんでみては。
この記事の要約レポート
・父の日にぴったりな、セイボリー充実の“甘すぎない”アフタヌーンティーを厳選。肉料理や海鮮、地中海風メニューなど、お父さんも満足できるラインナップがそろう
・Cafe&DiningZelkovA／ザストリングス表参道（表参道）：トリュフポテトや生ハムクロワッサンなど、6種の華やかセイボリーが充実
・NineteenEightyLoungeandBar／ハイアットリージェンシー東京（都庁前）：地中海や南米を感じる軽やかなセイボリーと、ピエール・エルメ・パリのスイーツを堪能
・HARMONY／ザロイヤルパークホテルアイコニック東京汐留（汐留）：三元豚や海鮮セイボリーに加え、東京タワービューも楽しめる贅沢ティータイム
◆Cafe & Dining ZelkovA／ザ ストリングス 表参道（表参道）
NYを感じさせる洗練カフェダイニングで、新鮮な食材を使った6種のセイボリーといちごのスイーツを
東京メトロ・表参道駅に直結した表参道の「ザ ストリングス」で過ごす、特別なアフタヌーンティープラン。
スイーツは、いちごのベイクドチーズケーキやピスタチオスコーン、いちごパンナコッタとラズベリーゼリーなど、いちご尽くしの魅惑的なラインナップで、紅茶やコーヒーなど全16種類のTWGカフェとともに楽しめる。
さらにセイボリーには、トリュフ風味のポテトフライや、イチゴと生ハムのミニクロワッサンサンド、苺のサルサとマスカルポーネのクリスピーヴェリーヌ、スモークサーモンとクリームチーズのバゲットラスクなど6種がスタンバイ。お父さんにも喜んでもらえる、目にも美しいひと皿を味わいたい。
充実セイボリー6種 新緑のいちご＆ピスタチオアフタヌーンティー+TWGカフェフリー
店舗名：Cafe & Dining ZelkovA（カフェ アンド ダイニング ゼルコヴァ）
住所：東京都港区北青山3-6-8
提供期間：2026/5/7（木）〜2026/06/21（日）
料金：7,000円
※税・サ込
◆Nineteen Eighty Lounge and Bar／ハイアット リージェンシー 東京（都庁前）
軽やかで地中海を思わせるセイボリーが魅力、シトラスとフローラルで表現されたアフタヌーンティー
春から初夏へ移ろう季節を、爽やかなシトラスと繊細なフローラルで表現した初夏限定アフタヌーンティーのセイボリーは、ハイアット リージェンシー 東京のキッチンチームが手がける、軽やかさと奥行きを併せ持つ5品。
スモークパプリカの香りとグリーンピースアイオリが引き立てるスペイン風「チョリソーのクロケッタ」や、爽やかな酸味をまとわせた「真鯛のセビーチェ」など、南米や地中海の要素がさりげなく織り込まれ、どれも思わず舌鼓を打つ逸品だ。
またスイーツは、柚子やライチ、ローズ、オレンジフラワーなど、果実の瑞々しさと花の芳香を重ね合わせたピエール・エルメ・パリの厳選7品。濃厚さと軽快さが心地よく交差するアフタヌーンティーで、初夏を感じるひとときをお父さんと過ごしてみては。
ピエール・エルメ・パリ シトラスブロッサム アフタヌーンティー+90分カフェフリー+メッセージ入れ可
店舗名：Nineteen Eighty Lounge and Bar（ナインティーンエイティラウンジ アンド バー）
住所：京都新宿区西新宿2-7-2 ハイアットリージェンシー東京
提供期間：2026/4/1（水）〜6/30（火）
料金：7,500円
※税・サ込
◆HARMONY／ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留（汐留）
大きくとった窓から眺める東京タワーは格別、メロンとマンゴーのスイーツにセイボリーも充実
「ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留」の24階にあるオールデイダイニング ハーモニーでは、メロンとマンゴーのスイーツが味わえるアフタヌーンティーが数量限定で。
「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー」で国内予選2位を受賞した経歴を持つパティシエが考案した華やかなスイーツをはじめ、メロンのプリンアラモードパフェがついているのもうれしいポイント。また、スイス高級ティーブランド「SIROCCO」の香り高い紅茶や緑茶、ハーブティーを堪能できる。
セイボリーには、「三元豚の紅茶煮」や「彩野菜のキシュ」のほか、「白身魚のベニエ ジンジャーレモンマリネ」や「タコと胡瓜のカルパッチョ」など海鮮も充実し、ホテル高層階の大きな窓から東京タワーを眺めながら優雅な時間を過ごしたい。
初夏を彩る☆メロン&マンゴーアフタヌーンティー+スイス高級紅茶SIROCCO約12種含む飲み放題（土日祝）
店舗名：HARMONY（ハーモニー）
住所：東京都港区東新橋1-6-3 ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留24F
提供期間：2026/5/2（土）〜6/28（日）
料金：7,000円
※税・サ込
2026年は6/21（日）に迫る“父の日”に向けて、お父さんも満足すること間違いなしのセイボリーが充実したアフタヌーンティーをご紹介。
いちごのスイーツに合わせた新鮮食材のセイボリーや、軽やかで地中海を思わせる料理の数々、東京タワーを眺めながらいただくティーセットなど、お父さんともヌン活を楽しんでみては。
・父の日にぴったりな、セイボリー充実の“甘すぎない”アフタヌーンティーを厳選。肉料理や海鮮、地中海風メニューなど、お父さんも満足できるラインナップがそろう
・Cafe&DiningZelkovA／ザストリングス表参道（表参道）：トリュフポテトや生ハムクロワッサンなど、6種の華やかセイボリーが充実
・NineteenEightyLoungeandBar／ハイアットリージェンシー東京（都庁前）：地中海や南米を感じる軽やかなセイボリーと、ピエール・エルメ・パリのスイーツを堪能
・HARMONY／ザロイヤルパークホテルアイコニック東京汐留（汐留）：三元豚や海鮮セイボリーに加え、東京タワービューも楽しめる贅沢ティータイム
◆Cafe & Dining ZelkovA／ザ ストリングス 表参道（表参道）
NYを感じさせる洗練カフェダイニングで、新鮮な食材を使った6種のセイボリーといちごのスイーツを
東京メトロ・表参道駅に直結した表参道の「ザ ストリングス」で過ごす、特別なアフタヌーンティープラン。
スイーツは、いちごのベイクドチーズケーキやピスタチオスコーン、いちごパンナコッタとラズベリーゼリーなど、いちご尽くしの魅惑的なラインナップで、紅茶やコーヒーなど全16種類のTWGカフェとともに楽しめる。
さらにセイボリーには、トリュフ風味のポテトフライや、イチゴと生ハムのミニクロワッサンサンド、苺のサルサとマスカルポーネのクリスピーヴェリーヌ、スモークサーモンとクリームチーズのバゲットラスクなど6種がスタンバイ。お父さんにも喜んでもらえる、目にも美しいひと皿を味わいたい。
充実セイボリー6種 新緑のいちご＆ピスタチオアフタヌーンティー+TWGカフェフリー
店舗名：Cafe & Dining ZelkovA（カフェ アンド ダイニング ゼルコヴァ）
住所：東京都港区北青山3-6-8
提供期間：2026/5/7（木）〜2026/06/21（日）
料金：7,000円
※税・サ込
◆Nineteen Eighty Lounge and Bar／ハイアット リージェンシー 東京（都庁前）
軽やかで地中海を思わせるセイボリーが魅力、シトラスとフローラルで表現されたアフタヌーンティー
春から初夏へ移ろう季節を、爽やかなシトラスと繊細なフローラルで表現した初夏限定アフタヌーンティーのセイボリーは、ハイアット リージェンシー 東京のキッチンチームが手がける、軽やかさと奥行きを併せ持つ5品。
スモークパプリカの香りとグリーンピースアイオリが引き立てるスペイン風「チョリソーのクロケッタ」や、爽やかな酸味をまとわせた「真鯛のセビーチェ」など、南米や地中海の要素がさりげなく織り込まれ、どれも思わず舌鼓を打つ逸品だ。
またスイーツは、柚子やライチ、ローズ、オレンジフラワーなど、果実の瑞々しさと花の芳香を重ね合わせたピエール・エルメ・パリの厳選7品。濃厚さと軽快さが心地よく交差するアフタヌーンティーで、初夏を感じるひとときをお父さんと過ごしてみては。
ピエール・エルメ・パリ シトラスブロッサム アフタヌーンティー+90分カフェフリー+メッセージ入れ可
店舗名：Nineteen Eighty Lounge and Bar（ナインティーンエイティラウンジ アンド バー）
住所：京都新宿区西新宿2-7-2 ハイアットリージェンシー東京
提供期間：2026/4/1（水）〜6/30（火）
料金：7,500円
※税・サ込
◆HARMONY／ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留（汐留）
大きくとった窓から眺める東京タワーは格別、メロンとマンゴーのスイーツにセイボリーも充実
「ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留」の24階にあるオールデイダイニング ハーモニーでは、メロンとマンゴーのスイーツが味わえるアフタヌーンティーが数量限定で。
「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー」で国内予選2位を受賞した経歴を持つパティシエが考案した華やかなスイーツをはじめ、メロンのプリンアラモードパフェがついているのもうれしいポイント。また、スイス高級ティーブランド「SIROCCO」の香り高い紅茶や緑茶、ハーブティーを堪能できる。
セイボリーには、「三元豚の紅茶煮」や「彩野菜のキシュ」のほか、「白身魚のベニエ ジンジャーレモンマリネ」や「タコと胡瓜のカルパッチョ」など海鮮も充実し、ホテル高層階の大きな窓から東京タワーを眺めながら優雅な時間を過ごしたい。
初夏を彩る☆メロン&マンゴーアフタヌーンティー+スイス高級紅茶SIROCCO約12種含む飲み放題（土日祝）
店舗名：HARMONY（ハーモニー）
住所：東京都港区東新橋1-6-3 ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留24F
提供期間：2026/5/2（土）〜6/28（日）
料金：7,000円
※税・サ込