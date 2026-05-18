メ～テレ（名古屋テレビ） 18日未明、三重県津市の住宅で火事があり、住人2人と連絡が取れなくなっています。 午前1時20分ごろ、津市美杉町の木造2階建ての住宅で、住人から「家が燃えている」と119番通報がありました。 警察によりますと、火は約2時間半後にほぼ消し止められましたが、住宅が全焼したほか、併設している木工所も燃えたということです。 この住宅は3人暮らしで、住人の男性（75）が顔や腹部に