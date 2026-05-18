日経平均が6万3000円台の最高値を記録するなかで、恩恵を受けていない。むしろ中東情勢から評価額を落としているという声も聞こえてくる。『 資産1.8億円＋年間配当金（手取り）240万円を実現！ おけいどん式「高配当株・増配株」ぐうたら投資大全 』（PHP研究所）が好評な桶井道（おけいどん）氏は、これをうけて言う。「投資において重要なことは、銘柄選びの前に、需要が増える分野を選ぶこと」「需要が増えるから供給を増やせ