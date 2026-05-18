◆米大リーグホワイトソックス９Ｘ―８カブス＝延長１０回＝（１７日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が「２番・一塁」、カブスの鈴木誠也外野手が「５番・右翼」で１７日（日本時間１８日）、同じシカゴを本拠にするチーム同士の対決「クロスタウンクラシック」で、ともに３試合連続スタメン出場。前日にメジャー初の２本塁打を放った村上は５打数１安打１三振、鈴木も５打数１安打